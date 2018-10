Exterieur Nuit : Fallait diviser par pi// 10.10.2018

Cette semaine l’équipe est divisée

VENOM du RUBEN FLESIHER est laid, UPGRADE de LEIH WHANNEL est un bon film avec un sous Tom Hardy, GIRL de LUKHAS DHONT est puissant voire excessif, VOYEZ COMME ON DANSE de MICHEL BLANC ne nous donne ni envie de voir, ni de danser, BLINDSPOTTING de CARLOS LOPEZ ESTRADA est intelligent, DILILI A PARIS DE MICHEL OCELOT et d’une surprenante noirceur, HOLD THE DARK de JEREMIE SAULNIER confirme son statut de cinéaste à suivre et enfin nous avons reçu P.E. LE GOFF le réalisateur de 16 LEVERS DE SOLEIL, l’excellent documentaire sur THOMAS PESQUET.

Retrouvez l’interview dans son intégralité dans le podcast PIERRE-EMMANUEL LE GOFF.

Réalisation : Stéphane

Présentation : Elisabeth

Chroniques : Charly, Elisabeth, Felix, Laurent, Léa, Morgane, Morgane, Stéphane, Youri

Web : Stéphane