Extérieur Nuit : HISTOIRES DE FOUS // 27.11.2019

Bienvenue dans la maison de fous d’Extérieur Nuit, camisole de force de Radio Campus Paris. En fin d’émission, on reçoit Marine Maugrain-Legagneur et Victor Lockwood, créateurs de la série MENTAL disponible sur la plateforme FTV Slash, ainsi que le psychiatre Jean-Victor Blanc.

L’occasion de faire un petit tour d’horizon des pathologies de nos chroniqueurs préférés.

Dans la famille d’Extérieur Nuit, je demande tout d’abord Morgane, qui plane tellement haut qu’elle rivalise avec l’astronaute de PROXIMA, dernier film d’Alice Winocour. Youri et Félix, nos vieux oncles alcooliques qui sont A COUTEAUX TIRES comme chez Rian Johnson et continuent de nier en bloc TOUTE RESSEMBLANCE entre eux et avec Michel Denisot. Charly qui se sent régulièrement agressé par des vêtements, en particulier la robe rouge et sanguinaire d’IN FABRIC, et Romane qui imagine de sombres dessins quand elle fredonne une CHANSON DOUCE à ses petits cousins En enfin Laurent notre grand père a tous, atteint du syndrome de la Tourette ainsi que d’une demi douzaines d’autres troubles du comportement plus ou moins condamnables par la loi. Bienvenue chez les fous !

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Laurent, Morgane, Félix, Youri

Web : PVC