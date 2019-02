Extérieur Nuit : FAIS TON GRRRRR… // 23.01.2019

Cette semaine dans Extérieur Nuit on brisait la GLASS (de M. NIGHT SHYAMALAN) dès le début de l’émission ! Ensuite pas besoin d’un GREEN BOOK (de PETER FARRELLY) pour affronter LES FAUVES (de VINCENT MARIETTE). Pour CONTINUER (de JOACHIM LAFOSSE) on parlait en VO de THE FRONT RUNNER (de JASON REITMAN) ainsi que de THE HATE U GIVE de (GEORGE TILLMAN JR.). Et puis en fin d’émission, tels des PETITS FLOCONS (de JOSÉPHINE DE MEAUX) on vous parlait séries avec la saison 3 de TRUE DETECTIVE (de NIC PIZZOLATTO) et de la saison 6 de BROOKLYN NINE-NINE (de DAN GOOR et MICHAEL SCHUR).

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ