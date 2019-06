Extérieur Nuit : EXTERMINATION DES NUISIBLES // 05.06.2019

Aucun d’entre nous, pas même Laurent, n’était vraiment né au moment de la catastrophe de CHERNOBYL (de CRAIG MAZIN) et pourtant, quand on voit les tronches autour de cette table, on se dit que LES PARTICULES (de BLAISE HARRISON) ont dû continuer de flotter dans l’air années après années. C’est ce qu’on appelle des physiques de radio, et je dois dire que ceux de RCP sont particulièrement exceptionnels ! Dans le studio où nous nous trouvons, les PARASITE (de BONG JOON-HO) ont muté comme les X-MEN (DARK PHOENIX de SIMON KINBERG), les MOUCHE (de JEANNE HERRY) ressemblent à GODZILLA II : ROI DES MONSTRES (de MICHAEL DOUGHERTY) et mêmes les vérités s’en voient transformées : VENISE N’EST PAS EN ITALIE (de IVAN CALBÉRAC) et depuis des années (YEARS AND YEARS de RUSSEL T. DAVIS) Extérieur Nuit est plus écoutée que le masque et la plume. Vous savez où vous mettez les pieds : Extérieur Nuit, c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane, Léa

Web : LJ