Extérieur Nuit : ÉVÉNEMENTS ET CHANSONS // 24.11.2021

Ce soir Extérieur Nuit crée L’ÉVÉNEMENT, comme le film d’Audrey Diwan, lauréat du Lion d’Or à la Mostra de Venise. Au programme, la bombe TICK, TICK…BOOM! de Lin-Manuel Miranda et le gros « boom » d’Apichtapong Weerasethakul : son MEMORIA hante nos mémoires fragmentaires depuis Cannes où le cinéaste thaïlandais avait remporté le prix du jury ex-æquo. Ce soir, comme c’est la fête, Nicole Garcia nous présentera ses AMANTS, et on se demandera si EMMANUELLE BERCOT signera son meilleur film de son vivant ou du notre. Fin de soirée en musique avec le SUPRÊMES biopic d’NTM et la série de noël CHRISTMAS FLOW pour laquelle on vous a prévu une chronique en chanson. Ça sent le sapin !