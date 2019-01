Extérieur Nuit : ET BONNE ANNÉE TO YOU // 09.01.2019

Cette semaine dans Extérieur Nuit, on vous donnait rendez-vous à « L’HEURE DE LA SORTIE » (de SÉBASTIEN MARNIER), pour rencontrer « L’HOMME FIDÈLE » (de LOUIS GARREL), « UN BEAU VOYOU » (de LUCAS BERNARD), et « EDMOND » (d’ALEXIS MICHALIK). Puis, vous souhaitant la « BIENVENUE À MARWEN » (de ROBERT ZEMECKIS), on a complètement switché en anglais en visitant NETFLIX avec « THE HAUTING OF HILL HOUSE » (de MIKE FLANAGAN), « YOU » (de GREG BERLANTI et SERA GAMBLE), et of course « BLACK MIRROR : BANDERSNATCH » (de DAVID SLADE et CHARLIE BOOKER). Vous l’aurez compris, en 2019 dans Extérieur Nuit, les films et les séries n’ont pas prévu de faire « LES INVISIBLES » (de LOUIS-JULIEN PETIT).

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Thomas

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ