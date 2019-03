Extérieur Nuit : ET 1, ET 2, ET 3 FOIS ZÉRO, DÉSO // 20.03.2019

L’amour, la mort et les robots, (en anglais dans le texte « LOVE DEATH AND ROBOTS » de TIM MILLER et DAVID FINCHER), l’équipe d’Extérieur Nuit a 1h pour disserter sur ce thème avec plus ou moins de génie selon les chroniqueurs. Chacun se posera une question : Léa a-t-elle une personnalité multiple comme Marc Lavoine dans KEPLER(S) (de JEAN-YVES ARNAUD et YOANN LEGAVE) ? Une TRIPLE FRONTIÈRE (de J.C. CHANDOR) sépare-t-elle l’inconscient de Charly du reste du monde ? Laurent est-il le fantôme de Michael Jackson ou simplement l’un des TÉMOINS DE LENDSDORF (d’AMICHAI GREENBERG) ? Youri a-t-il enfin réussi à quitter ( LEAVING ) NEVERLAND (de DAN REED) ? Pourquoi Romane et Félix jouent-ils toujours aux petits REBELLES (d’ALLAN MAUDUIT) ? Et enfin : Morgane est-elle le DERNIER AMOUR de BENOÎT JACQUOT ? Stay with US (de JORDAN PEELE), Exterieur Nuit c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Margot

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Léa, Elisabeth, Morgane

Web : LJ