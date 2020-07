Extérieur Nuit : EN ATTENDANT L’ÉTÉ // 22.07.2020

Été 2020, François Ozon nous propulse en ÉTÉ 85, époque lointaine où Extérieur Nuit n’existait pas encore et Laurent n’était pas même conçu. 35 ans plus tard, nous voilà autour de cette table à parler cinéma et séries, à une semaine de notre pause estivale. Alors, pour préparer le terrain, j’ai préparé en guise d’intro un petit jeu ludique sur les bases de la série Arte : TU PRÉFÈRES.

Léa, tu préfères ne plus avoir de vacances de toute ta vie ou devoir partir chaque année avec la bande du DIVORCE CLUB de Michael Youn ?

Youri, tu préfère affronter Lin-Manuel Miranda lors d’une battle FREESTYLE LOVE SUPREME filmée ou rependre un titre d’Hamilton a capella à l’antenne la semaine prochaine ?

Romane, tu préfères avoir la vie sentimentale d’Anna Kendrick dans LOVE LIFE ou celle de son ancêtre Bridget Jones ?

Charly, tu préfères être bloqué dans l’univers fantastique de CURSED ou quelque part dans la mer numérique des algorithmes Netflix ?

Laurent, tu préfères être le KING OF STATEN ISLAND, et donc un héros de Judd Apatow, ou le roi d’Extérieur Nuit et notre héros à tous ?

Vous préférez qu’on continue ce jeu pendant une heure ou qu’on lance l’émission ?