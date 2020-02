Extérieur Nuit : EDUCATION SENTIMENTALE // 22.01.2020

Comme chaque semaine, tombez en ADORATION devant le programme d’Extérieur Nuit ainsi que devant notre belle équipe d’escrocs. Ce soir on vous parle d’adolescence : des premiers amours teintés de violence du nouveau film de Fabrice du Welz, au micro tout l’heure. De découverte des sens, et pourquoi pas la capacité de respirer sous l’eau, avec UNE ÎLE, la série Arte qui revisite le mythe des sirènes, ou de se téléporter avec IMPULSE, web série qui réinvente la figure super héroïque. Comme nous sommes sur une radio étudiante, on se doit de faire un peu de pédagogie, et la saison 2 du hit Netflix SEX EDUCATION est là pour ça. Et entorse à notre thème mais pas au genre, on parlera horreur ou presque avec le remake de THE GRUDGE et heroic fantasy pour de vrai grâce à THE WITCHER, adaptation de la série littéraire Le Sorceleur.

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Romane, Sophie-Catherine, Laurent, Morgane