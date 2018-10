Extérieur Nuit : DOUCHE FROIDE // 23.10.2018

Cette semaine nous avons plongé dans la saison 4 du BUREAU DES LÉGENDES, Création Originale Canal+ d’ERIC ROCHANT. On a coulé (pas un bronze comme eux) dans la saison 2 d’AMERICAN VANDAL de DAN LAGANA et TONY YACENDA, puis petit détour dans le pédiluve avec la saison 2 de la websérie d’Arté LOULOU, de GÉRALDINE DE MARGERIE et ALICE VIAL ! LE JEU (de FRED CAVAYÉ), c’était de flotter dans LE GRAND BAIN (de GILLES LELLOUCHE). On a pas eu peur des PREDATOR (de SHANE BLACK) : ni mycoses, ni requins ! Bon, on a trouvé l’eau un peu COLD (WAR) (de PAWEL PAWLIKOWSKI), on en est ressortis transis comme des ÂMES MORTES (PARTIE 1) (de WANG BING). C’est vrai que la piscine, c’est quand même plus sympa UN 22 JUILLET (de PAUL GREENGRASS), qu’un 24 octobre… (oui, on a osé cette blague).

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Présentation : Elisabeth

Realisation : Thomas

Chroniqueurs : Laurent, Léa, Youri, Morgane, Romane, Félix, Charly

Web : LJ