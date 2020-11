Extérieur Nuit : DIRTY WAR AND DANCING // 11.11.2020

Aujourd’hui nous commémorons l’Armistice, et pourtant, pour sa deuxième émission confinée, Extérieur Nuit est loin de capituler. Le programme est même particulièrement musclé, voire guerrier. La minisérie américaine L’ÉTOFFE DES HÉROS nous plongera en pleine guerre froide, pendant la course à l’espace contre l’URSS. Nous parlerons torture avec le film THE REPORT et le documentaire DES BOURREAUX AUX MAINS PROPRES (présenté au festival Les Etoiles du Documentaire, en partenariat avec la SCAM). Et d’horreur en général avec une petite sélection de films qui font peur produits par la maison Blumhouse : NOCTURNE, BLACK BOX et EVIL EYE, LE MAUVAIS ŒIL en VF. Et quel plus beau combat que l’amour ? Outre la série suédoise , on reviendra sur LOVE AND ANARCHY le classique DIRTY DANCING, « Danse Lascive » en québécois.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Juliette, Alban, Sophie-Catherine, Laurent, Léa, Félix, Charly, Youri