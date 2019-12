Extérieur Nuit : DERNIER TOUR DE FORCE // 18.12.2019

Pour l’avant-dernière émission de l’année, la dernière avant notre traditionnel top/flop, on a vu les choses en grand.

Embarquement immédiat : on part tout de suite A LA CROISEE DES MONDES, dans l’univers de Philip Pullman adapté en série pour HBO. Sans détour aucun, on s’envole pour l’espace avec STAR WARS. Disney sort aujourd’hui le 9e épisode sur grand écran tandis que THE MANDALORIAN développe la franchise sur le petit. Ce soir, on multiplie les escales : du parvis de NOTRE DAME que Valérie Donzelli se voit chargée de réaménager par erreur, à Rio de Janeiro où Karim Aïnouz nous raconte LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUSMAO. Et on laissera Michael Bay et son 6 UNDERGROUND nous emmener dans un tour du monde épileptique en 80 secondes avec en bonus un pays imaginaire: le Turgistan. Attachez vos ceintures !

Réalisation : Antonin

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Charly, Félix, Morgane, Laurent, Sophie-Catherine, Youri