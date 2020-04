Extérieur Nuit : DANS NOS BOCAUX // 01.04.2020

15 jours qu’on est en confinement, Extérieur Nuit continue sa quarantaine. Pas de cinéma mais tout ce qu’il nous faut sur les plateformes : ce soir on vous dit encore quoi regarder sans bouger du canapé. Et évidemment, puisque le temps se fait long, il sera beaucoup question de drogues. Les créateurs de Gomorra nous plongent dans les arcanes du marché mondial de la cocaine avec leur nouvelle série ZERO ZERO ZERO tandis que Jason Bateman continue de blanchir l’argent d’un dangereux baron dans la saison 3 d’OZARK. Beaucoup de drogues, c’est ce qu’il vous faudra pour avaler la pilule de PHARMACY ROAD – qui dit vélo dit dopage, comprendre le concept du film d’horreur espagnol LA PLATEFORME et rester lucide devant le docu-series Tiger King, AU ROYAUME DES FAUVES, le gros shoot de la semaine. A ce stade si vous voyez des VAMPIRES sur Netflix et des rappeurs VALIDÉ(s) en clair sur Canal + tout va bien. Et si vous discutez avec DEUX PAPES au Vatican, tout va encore mieux. Ce soir on vous promet une émission vraiment FEEL GOOD.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Romane, Charly, Laurent, Youri

Réalisation : Zoom