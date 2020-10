Extérieur Nuit : CUISINE ET APPARENCES // 30.09.2020

Il paraît que la France UN PAYS QUI SE TIENT SAGE. Pourtant, ce matin il a suffi de une déflagration supposée pour secouer le grand Paris et mettre le feu à la toile.

Fuite de gaz XXL, attentat sur notre sol ou débarquement Alien ? Les théories les plus folles ont vite été cassées dans l’œuf : eh non, c’était juste un avion de chasse, c’est à dire à peine mieux qu’un pétard mouillé sur l’échelle de la déception. Parfois, la réalité dépasse la fiction, le reste du temps il y a le cinéma. Et justement, cette semaine, Extérieur Nuit dynamite son programme.

On vous promet du drame, français, derrière LES APPARENCES polies de Marc Fitoussi, et des héroïnes explosives à souhait, d’ANTIGONE à Adèle Haenel en passant par ENOLA HOLMES, la petite sœur de Sherlock et ONDINE, la sirène berlinoise. Coté débat on frappera plus fort que Trump-Biden. Et côté théories du complot, sachez que plutôt que de voir le mal partout, on a décidé de voir le DIABLE TOUT LE TEMPS. Il paraît que LES HEROS NE MEURENT JAMAIS, ceux de notre équipe sont en tout cas infatigables.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Juliette, Charly, Romane, Félix, Laurent, Youri

Réalisation : Joseph