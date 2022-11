Extérieur Nuit : CRISES DE FOI(E) – avec Gad Elmaleh // 25.11.2022

RESTE UN PEU, c’est le titre du nouveau long métrage de Gad Elmaleh, et aussi ce qu’on aurait voulu lui dire après l’interview qu’il nous consacré. Sa conversation au catholicisme est au cœur de ce film très intime où l’humoriste se confronte au regard des siens, parmi lesquels son ami Roschdy Zem. Hasard du calendrier, LES MIENS, autofiction réalisée par le comédien sort aujourd’hui. Il y est question de son frère, converti non pas à la sainte vierge mais à la vérité comme seule parole.

Les histoires vraies sont légion ce soir : SHE SAID revient sur la genèse du mouvement #MeToo tandis que le documentaire SERVICE PUBLIC s’immisce dans les coulisses de la matinale de franceinfo. Avec SAINT-OMER, lion d’argent a la Mostra de Venise, Alice Diop retrace le procès réel d’une mère qui a livré sa fille de 15 mois à une marée montante. De là à imaginer que le sujet de BONES AND ALL, romance cannibale signée Guadanino, lui a été soufflée par la star de CALL ME BY YOUR NAME ?