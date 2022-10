Extérieur Nuit : CONSPIRATIONS ET DRAGONS // 26.10.2022

Une fois n’est pas coutume, Extérieur Nuit n’a QUE des films et des séries de genre au programme !



on commence avec LA CONSPIRATION DU CAIRE, thriller de Tarik Saleh récompensé au dernier festival de Cannes pour son scénario, avant de s’aventurer sur le terrain codifié du film noir avec BOWLING SATURNE de Patricia Mazuy.

Suivra le film de super-héros, noir lui aussi, c’est BLACK ADAM de l’écurie DC Comics interprété par le grand et musculeux Dwayne Johnson.

Coté séries, le maître du fantastique Guillermo del Toro nous ouvre les portes de son CABINET DE CURIOSITÉS, une anthologie d’horreur dont il confie la réalisation de chaque épisode à un élève différent, entre autres Jennifer Kent et Panos Cosmatos.

L’univers Star Wars s’étend encore un peu plus loin sur nos petits écrans avec ANDOR, spin off du spin off Rogue One, signé Tony Gilroy.

Enfin, ce sera un clash 100% heroic fantasy entre deux prequels de franchises à succès : HOUSE OF THE DRAGON vs LES ANNEAUX DU POUVOIR.

Monstres, dragons, hobbits et sabres lasers, vers l’infini et au delà : Extérieur Nuit c’est parti