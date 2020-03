Extérieur Nuit : CONSEILS CONFINÉS // 25.03.2020

Cette semaine, Extérieur Nuit revient à la vie après une semaine d’absence des ondes et malgré le confinement avec une émission qu’on aurait presque pu se re-baptiser « intérieur jour » puisque, mesures de sécurité obligent, on l’a enregistrée loin les uns des autres, isolés dans nos petites chambres respectives.

Mais le résultat est bien là : chacun d’entre nous a sélectionné un film, un docu ou une série qu’il ou elle vous recommande. En huis clos dans le 5e, Romane vit un roman d’espionnage grâce à la mini-série THE LITTLE DRUMMER GIRL, tandis que Laurent combat les zombies de la série coréenne KIGNDOM au chaud dans son Ehpad à Pigalle. Hypocondriaque et en proie à une psychose de plus en plus délirante, Félix s’est enfermé dans la PANIC ROOM de David Fincher et ne compte pas en sortir de si tôt. Pas plus que Sophie-Cat qui n’a pas quitté son canapé depuis 15 jours, a bingé les deux saisons de FLEABAG et fini tous ses paquets de chips et de PQ. Ou Stéphane, à qui profite cette émission à distance puisqu’il revient ce soir malgré l’éloignement géographique pour nous dire deux mots sur SANE MAN, classique spectacle de stand-up du regretté humoriste américain Bill Hicks. Plus productive, Léa profite de ce temps précieux pour s’immiscer dans la vie de tous les gens qu’elle ne croise plus physiquement, en prenant exemple sur le hacker héros de la série STALK. Et Charly se dit que c’est le moment rêvé pour devenir milliardaire grâce aux précieux conseils d’Octavia Spencer dans la mini-série SELF-MADE. Moins ambitieuse, je révise mes acrobaties de pom pom girl seule dans mon 30m2 grâce au docu-série CHEER et attend au tournant Youri, qui a nous parle ce soir de l’ultime chef d’œuvre de Sergio Leone, IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE. Tous les films, séries, spectacles et docu dont on vous parle ce soir sont disponibles légalement donc pas d’excuse, petits délinquants.

Romane : The Little Drummer Girl (série, 2018)

Laurent : Kingdom, saison 2 (série, 2020, sur Netflix)

Félix : Panic Room, de David Fincher (film, 2002, en VOD)

Léa : Stalk (série, 2020, sur France TV Slash)

Stéphane : Sane Man, de Bill Hicks (one-man show, 1989, sur YouTube)

Charly : Self-Made (série, 2020, sur Netflix)

Elisabeth : Cheer (série, 2020, sur Netflix)

Sophie-Catherine : Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge (série, 2018-2019, sur Amazon Prime Video)

Youri : Il était une fois en Amérique (Director’s Cut), de Sergio Leone (film, 1984, sur TCM/MyCanal)