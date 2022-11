Extérieur Nuit : COMA ARTIFICIEL // 16.11.2022

Ce soir, Extérieur Nuit vous plonge dans le coma. Je ne parle pas de la vivacité du cinéma de Bertrand Bonello mais bien du titre de son nouveau film : COMA. Et pourtant on aura l’occasion de parler mort cérébrale à deux reprises aujourd’hui, avec le carton de BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER et la suite d’ENOLA HOLMES sur Netflix. Hollywood, on cherche un peu ton pouls.

La mort, et un dernier élan de vie d’abord, c’est en tout cas le sujet de PLUS QUE JAMAIS d’Emily Atef, qui signe la dernière apparition de Gaspard Ulliel au cinéma, et c’est plus que jamais le quotidien des soldats de A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU, adaptation par Edward Berger de ce classique de la littérature. Enfin, dans ce réjouissant programme aux allures de mausolée, on aura au moins l’occasion de célébrer une résurrection, celle de la Reine d’Angleterre, revient à la vie dans la saison 5 de THE CROWN. Extérieur Nuit c’est parti, mais on espère pas pour de bon !