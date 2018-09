Extérieur Nuit : Climax de rentrée //26.09.2018

C’est enfin la rentrée pour EXTERIEUR NUIT et nous accueillons dans nos rangs Romane, Félix et Morgane. Bienvenue!

Après les coups de coeur de notre été, on vous propose un démarrage franco-français, et fier de l’être comme le dit si bien GASPARD NOE dans son nouveau film CLIMAX, puisque l’on parle de MADEMOISELLE DE JONCQUIERES d’EMMANUEL MOURET, d’I FEEL GOOD de GUSTAV KERVERN et BENOIT DELEPINE, de LES FRERES SISTER de JACQUES AUDIARD et de PREMIERE ANNEE de THOMAS LILTI.

Certains ont eu la chance d’aller au festival de La Rochelle et nous en parlent avec des étoiles dans les yeux.

On vous embrasse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h sur le 93.9FM.

Réalisation : Thomas.

Présentation : Elisabeth.

Chroniques : Elisabeth, Félix, Léa, Morgane, Romane, Sophie, Stéphane.

Web : Stéphane.