Extérieur Nuit : C’EST LA LOOSE, BÉBÉ // 13.03.2019

Hey LOSERS (de MICKEY DUZYJ), prêts à mettre votre vie morose sur pause pour une heure de bons et de mauvais conseils ciné-séries ? Comme tous les mercredis, Extérieur Nuit c’est un CONVOI EXCEPTIONNEL (de BERTRAND BLIER), piloté par une équipe de choc : Léa, notre CAPTAIN MARVEL (d’ANNA BODEN & RYAN FLECK) à nous, Youri et Charly, EXFILTRÉS (d’EMMANUEL HAMON) des salles obscures par nos bons soins, Romane qui se lancera dans un numéro de FUNAN (de DENIS DO)-bule au dessus du vide, Laurent qui ne s’était pas exprimé publiquement DEPUIS MÉDIAPART (de NARUNA KAPLAN DE MACEDO) et enfin Félix, MON BÉBÉ (de LISA AZUELOS) ou celui de l’équipe Allez, que vous soyez des sacs à puce à l’anglaise (FLEABAG de PHOEBE WALLER-BRIDGE) ou que comme XAVIER DOLAN, MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN, vous fascine/terrifie/fait trembler/pleurer/rire/vomir…. ici, on vous chérira toujours <3

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Léa, Elisabeth

Web : LJ