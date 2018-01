« And I don’t care about the presents underneath the Christmas three » Mariah Carey

Top/Flop, bilan, cadeaux, quizzs. C’est Noël et on vous couvre de cadeaux!! Notre dernière émission de l’année 2017, c’était émouvant.

A l’année prochaine sur le 93.9 on vous aime et on vous embrasse.

MUSIQUES : MARIAH CAREY – ALL I WANT FOR CHRISTMAS and many more …

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Camille, Charly, Laurent, Léa, Sophie, Stéphane, Youri, Zoltan

Réalisation : Aline