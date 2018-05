Extérieur Nuit : Bigger Than Jesus // 25.04.2018

AVENGERS INFINITY WARS d’ANTHONY et JOE RUSSO, CIAO CIAO de SONG CHUAN, TRANSIT de CHRISTIAN PETZOLD un retour sur RAINER W.FASSBINDER pour la rétrospective organisée à la cinémathèque française, côté séries c’est KILLING EVE de PHOEBE WALLER-BRIDGE, LOST IN SPACE de ZACK ESTRIN et BURK SHARPLESS mais aussi l’excellente LEGION de NOAH HAWLEY et AGGRETSUKO de RARECHO.

