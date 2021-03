Extérieur Nuit : Interview avec Céleste Brunnquell // 24.03.2021

Ce soir l’équipe d’Extérieur Nuit reçoit l’actrice Céleste Brunnquell, qui nous a (les) Éblouis dans le premier film de Sarah Succo et qu’on a retrouvée avec plaisir sur le divan d’En Thérapie. Dans cette émission qui promet d’être musclée comme Superman, Russel T Davies s’attaque aux années sida avec sa nouvelle minisérie It’s a sin. Almodovar se mesure à La voix Humaine de Cocteau et Salto se frotte au roman culte d’Agathe Christie Ils étaient dix. Armé des meilleures intentions comme tjs, Netflix met à jour un scandale d’escroquerie dans le domaine des admissions universitaires dans le documentaire Varsity Blues. Et je vous promettais Superman : plus de 3 ans après la sortie initiale de Justice League, Zack Snyder reprend les manettes de son film pour en signer une director’s cut longue de 4h. Alors, rend-t-il justice à l’univers DC, et Joss Whedon méritait-il qu’on se ligue contre lui et sa version tronquée ? Notre équipe de super héros enfile ses collants pour répondre à toutes ces questions. L’avantage c’est qu’on est déjà masqués !