Extérieur Nuit : AU BOUT DE LA NUIT // 15.01.2019

Qu’ont en commun, le stalker de la série YOU, le hacker de MR ROBOT et le vidéaste amateur incarné par Max Boublil dans PLAY ? Un rapport au monde qui passe par l’image et les traces immatérielles et potentiellement trompeuses laissées par les autres sur le web. Un mélange de réalité et de fantasme auquel se confronte aussi TOMMASO le héros éponyme et jaloux paranoïaque du dernier film d’Abel Ferrara. Ce même mélange qui inspire les histories d’amour, celle des SIFFLEURS du roumain Corneliu Porumbiou, chez qui les déclarations se font en langue ancestrale, autant que celle de l’animé japonais LES ENFANTS DU TEMPS où romance adolescente se conjugue avec catastrophe écologique à grande échelle. Un mélange qui guide tous les faiseurs d’image, à commencer par Sam Mendes, et 1917, son film de guerre filmé en plan séquence, et Carlo Mirabella-Davis, le jeune réalisateur de SWALLOW, cauchemar coloré et culinaire. Nous aussi autour de cette table on aime les images, pourvu qu’elles impriment nos petites rétines.

Réalisation : Antonin

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Sophie-Catherine, Morgane, Laurent, Romane