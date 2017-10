Extérieur Nuit – And awaayyyy we go – 04/10/2017

Cette semaine nous avons pu dire goodbye aux Blade Runners et aux Moonmen, un mercredi cosmique, you can run, but you can’t hide bitch.



DEMAIN ET TOUT LES AUTRES JOURS, de NOÉMIE LVOVSKY bien qu’il soit triste a LE SENS DE LA FÊTE (ERIC TOLEDANO et OLIVIER NAKACHE) et on est loin de la cruauté de HAPPY END de MICHAEL HANEKE (prononcer Hanéké) qui lui n’a malheureusement pas remporté la Palme d’Or, ni même un prix spécial, le prix haneke. Extérieur Nuit le lui décernera lorsqu’il viendra nous rendre visite (Michael <3).

LE JEUNE KARL MARX de RAOUL PECK, ne nous raconte ni Das Kapital, ni la jeunesse de Karl Marx, dont lisez plutôt, et en Allemand. Le nouveau directeur de la fémis nous avait habitué à bien plus grand avec I AM NOT YOUR NEGRO sorti en mai dernier. JONAS CARPIGNANO dans A CIAMBRA nous raconte l’adolescence de Pio, 14 ans, et c’est réussi.

Et c’est là qu’on rentre dans l’intergalactique, que l’on devient cosmique, que l’on re-convoque ses mythes, STAR TREK DISCOVERY de BRYAN FULLER et ALEX KURTZMAN mais surtout le grand BLADE RUNNER de RIDLEY SCOTT. DENIS VILLENEUVE l’a retravaillé, étudié et adapté, ça donne BLADE RUNNER 2049, un excellent film, qui sans nécessairement transcender le mythe, se l’approprie et le traite avec l’intelligence et la force que l’on connait au cinéma de ce prodige canadien. Et enfin c’est la première fois qu’on vous parle de RICK AND MORTY, la série de DAN HARMOND et JUSTIN ROILAND qui vient de finir sa géniale troisième saison. Le digne héritier de SOUTH PARK et the SIMPSONS, une série qui voyage dans le temps, qui se moque de tout et qui décape le monde au vitriol.

