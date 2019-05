Extérieur Nuit : ALERTE, POILS PUBIENS // 24.04.2017

Cette semaine au programme d’Extérieur Nuit, rendez-vous avec EL REINO (de RODRIGO SOROGOYEN) et VICTOR ET CÉLIA (de PIERRE JOLIVET) ! Ensuite, qui signifie AFTER (de JENNY GAGE) en anglais pour ceux qui ne le sauraient pas, UN TRAMWAY A JERUSALEM (d’AMOS GITAI) nous conduira directement dans les 90S (de JONAH HILL) ! On finit en douceur par vous parler de l’épisode 2 de la saison 8 de GAME OF THRONES… MAIS VOUS ÊTES FOUS (d’AUDREY DIWAN) ? Oh OUI !! Extérieur Nuit, c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Eliott

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane

Web : LJ