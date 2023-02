Extérieur Nuit : AFTERSUN, PUIS DE PIRE EN PIRE // 01.02.2023

Ce soir, Extérieur Nuit voyage dans le temps et les espaces, physiques et mentaux. Aftersun, premier long métrage de Charlotte Wells, est un puzzle mémoriel. A l’occasion de sa sortie, Extérieur Nuit vous plongera dans les coulisses du métier de distributeur avec une interview exclusive d’Alexis Mas fondateur et directeur général de Condor. Avec le nouveau Astérix et Obelix : l’empire du milieu, Guillaume Canet rêve de sauver le cinéma français en installant la Chine en région Rhône-Alpes. Et c’est la même rigueur historique et cinéphile qui anime Vaincre ou mourir, le film de propagande produit par le Puy du fou. Si ce programme a des airs d’apocalypse, ce n’est pas un hasard. Dans Knock at the Cabin, M. Night Shyamalan nous raconte la fin des temps. Passé, présent, futur, on vous promet le jugement dernier de la critique !