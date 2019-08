Extérieur Nuit: UN JOUR SANS FIN – Stéphane Huard // 31.07.2019

Braqueurs révolutionnaires, faussaires de Manhattan et tacos qui parlent – les escrocs de tout poil sont les héros de l’émission, la dernière avant une pause estivale bien méritée. Pour nos vacances, on embarquera à reculons pour l’Iran avec Diane Kruger dans THE OPERATIVE, ou bien en Suède, où un séjour entre potes vire au cauchemar éveillé dans MIDSOMMAR. Mais avant ça, un peu de concentration, puisque nous recevons en plateau Stéphane Huard, Président de Sony Pictures France. Alors, EUPHORIA et RICORDI – Extérieur Nuit, c’est parti.

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Elisabeth, Sophie-Catherine

Web : LJ