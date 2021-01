Extérieur Nuit : ÂMES SENSIBLES // 06.01.2020

Extérieur Nuit dit bonjour à 2021 en fêtant MINUIT DANS L’UNIVERS avec Goerge Clooney. Ce soir, Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, condamne 2020 à mort dans son mockumentary DEATH TO 2020 qui revient sur l’année écoulée. Et on se jette corps perdu dans 2021 en se projetant dans le monde plein d’esprit de SOUL ou en on se laissant envoûter par fantomatique A GHOST STORY. En attendant le retour du direct, on abandonne la technologie pour communiquer par Minitel rose au 3615 MONIQUE. Et, cette nouvelle année laissant présager le meilleur, on s’aventure SUR LA PISTE DE L’ÉVENTREUR DU YORKSHIRE.