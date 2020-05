Extérieur Nuit : UN WALTZ, DEUX RUFFALO // 27.05.2020

Cher auditeur, SI TU SAVAIS tout ce qui t’attend ce soir…

Des histoires d’amour secrètes, contrariées, passionnelles. majoritairement entre filles mais de tous les âges. Petit passage de relais entre les héroïnes nonengénaires du documentaire produit par Ryan Murphy – A SECRET LOVE – qui vivèrent leur amour caché près de 70 ans et celles de la série BETTY, la petite vingtaine, et qui affirment leur identité au grand jour et sur une planche de skate dans les rues de Brooklyn.

Côté garçons – parce qu’Extérieur Nuit est une émission genrée – le grand William Friedkin se raconte avec humour dans FRIEDKIN UNCUT tandis que Christoph Waltz passe derrière la caméra avec GEORGETOWN. Alex Pina, créateur de La Casa de Papel, franchit la ligne blanche (WHITE LINES) avec sa série éponyme, Sam Esmail offre une saison 2 à HOMECOMING et Mark Ruffalo nous fait voir double dans Ia première aventure télévisée de Derek Cianfrance – I KNOW THIS MUCH IS TRUE.



Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Charly, Léa, Félix, Sophie-Catherine, Laurent, Youri