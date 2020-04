Extérieur Nuit : ESPIONNES ET POLICIÈRES // 22.04.2020

Ces temps-ci Extérieur Nuit est plus sérivore que cinéphile. Et on en regarde tellement qu’on commence à s’y perdre. Après 8 ans de bons et loyaux services, la policière CANDICE RENOIR prête main forte aux enquêteurs de BABYLON BERLIN, et au MI5, dans la traque mondiale de l’insaisissable tueuse en série de KILLING EVE. Le tout, bien entendu piloté bien de chez nous, comme chaque semaine et avec des patates, par les renseignements français du BUREAU DES LÉGENDES. Cote nouveauté, notre cœur balance entre l’Amérique conservatrice de MRS AMERICA et le cartoon sous LSD de MIDNIGHT GOSPEL. Autrement dit, si vous voyez encore le Pape ce soir, il n’y a toujours pas de quoi vous inquiéter.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Romane, Félix, Léa, Charly, Youri