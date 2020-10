Extérieur Nuit : ADIEU LES ZOMBIES // 21.10.2020

Avec le couvre feu, l’équipe d’Extérieur Nuit a décidé de prendre ses bonnes résolutions avec un peu d’avance.

Puisque l’heure est à une vie sociale réduite, on suit les conseils d’Albert Dupontel en disant ADIEU LES CONS. Avec cette période de pandémie, on préfère nettement la compagnie du PETIT VAMPIRE de Joann Sfar à celle de notre oncle relou, et on est bien contents de trouver du réconfort auprès des zombies de PENINSULA, infectés comme nous par un virus inconnu.

On profite de ce temps gagné pour faire des soirées pyjama mais intellos devant LES SEPT DE CHICAGO, film de procès d’Aaron Sorkin, et la mini-série politique THE COMEY RULE.