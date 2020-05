Extérieur Nuit : PRÉSENCES VIRTUELLES // 20.05.2020

Cette semaine, l’équipe d’Extérieur Nuit est en pleine forme et vous promet une émission sous le signe du politiquement incorrect. Au programme, des DÉRAPAGES – plus ou moins contrôlés – à l’antenne et des aventures sous LSD.

On a pris RENDEZ-VOUS AVEC GORBACHEV et Herzog, deux figures particulièrement recommandables, et traîné avec les non moins recommandables tueurs du FLÉAU DE BRESLAU et du CHEVAL PÂLE d’Agathe Chistie.

Quitte à faire des PROCES MÉDIATIQUES et en direct aux cinéastes, autant ne pas manquer notre cible comme dans THE WRONG MISSY. Please take your seat, HAVE A GOOD TRIP and make sure to UPLOAD.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Félix, Sophie-Catherine, Laurent, Léa, Charly, Youri