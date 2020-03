Extérieur Nuit : POLONIUM ET VIVARIUM // 11.03.2020

Séries Mania, le plus grand rassemblement sérivore de France vient d’être annulé, et la menace plane maintenant sur le festival de Cannes. Le monde va t il bientôt cesser de tourner ? En tout cas, la psychose va bon train et on est en droit de se demander où on sera le plus en sécurité, si ce n’est plus dans une salle de cinéma. Chez Extérieur Nuit, chaque membre de l’équipe a parié sa chance et choisi son lieu de quarantaine, à ses risques et périls. Comme veut le dernier Pixar, EN AVANT … vers l’apocalypse ! Léa s’est engagée auprès de la petite paroisse polonaise de LA COMMUNION. Elle a du faire vœu d’abstinence, et renoncer à la parole. Ce soir elle est ventriloque. Félix s’est isolé au sommet de la montagne colombienne de MONOS. Selon nos dernières informations, ils serait retenu en otage. Romane a emménagé dans le curieux lotissement désertique de VIVARIUM. On est sans nouvelles mais pas de conclusion hâtive. Désespéré, Youri a plongé dans la Seine. La légende dit qu’il vivrait maintenant comme UNE SIRENE A PARIS, c’est à dire dans l’eau potentiellement RADIOACTIVE des égouts de la capitale. Et, sans surprise, c’est Laurent qui s’en tire le mieux jusqu’ici. Grâce à sa fortune, il s’est payé le luxe d’embarquer sur le paquebot spatial AVENUE 5. Il passe des vacances merveilleuses au cœur du système solaire. Ce soir, chacun a une belle histoire à raconter parce que tout le monde a vu des films cette semaine. Lavez vous les mains mais continuez d’aller au cinéma.



Réalisation : Victor

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Youri, Romane, Laurent