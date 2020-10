Extérieur Nuit : DERNIER BARATHON AVANT APOCALYPSE // 14.10.2020

Vous attendiez son allocution ce soir, mais Elisabeth, prétextant une réunion de PARENTS D’ELEVES, a laissé Léa présenter l’émission. On sait tous que c’est le nom de code pour se bourrer la gueule tranquillement comme les profs danois de DRUNK. Mais même sans notre mère à nous, nous restons dans la lumière de sa FLAMME, ou plutôt dans l’ombre de son instinct MATERNAL. Alors ne lui en voulez pas, faites comme nous ou comme YALDA, LA NUIT DU PARDON. On espère que cette introduction ne vous effraie pas autant que THE HAUNTING OF BLY MANOR. L’émission de ce soir sera-t-elle une réussite ou une CALAMITY ?

Présentation : Léa

Réalisation : Joseph

Chroniqueurs : Romane, Laurent, Rita, Youri, Juliette, Alban