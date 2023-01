Extérieur Nuit : CLOWNERIES HORRIFIQUES // 11.01.2023

Premier long métrage de Jimmy Laporal Trésor, LES RASCALS nous plonge dans le bain bouillant des années 80, alors que les rixes entre bandes rivales battent leur plein dans la capitale. Même arène, autre époque, l’équipe d’Extérieur Nuit préfère les combats rhétoriques en huis clos et n’affronte ses ennemis que par micros interposés. Peu téméraires voire un peu lâches, ils sont pareils à Bill Nighy dans VIVRE, moins paralysés par la peur de la mort que par celle de la vie. Mais sans élan de vie, comment prendre L’ENVOL ? C’est le titre du nouveau film de l’italien Pietro Marcello où son héroïne, Juliette, a la chance de croiser un Louis Garrel tombé du ciel. La météo ne sera cependant pas aussi clémente pour tout le monde, en témoigne WHITE NOISE, le dernier Noah Baumbach où Adam Driver et Greta Gerwig prennent la route pour fuir un nuage toxique. Peur et envie de fuir, on se demandera si c’est bien le clown de TERRIFIER 2 qui l’incarne le mieux. Ou s’il ne faut pas plus de courage encore pour affronter COPENHAGEN COWBOY, la série de Nicolas Winding Refn. Ce soir, les argumentaires sont aiguisés et les opinions tranchantes, nos chroniqueurs sont les armes blanches de la critique française.