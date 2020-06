Extérieur Nuit : DERNIERS JOURS AVANT RECONFINEMENT // 10.06.2020

Faut-il encore que je vous donne 13 bonnes raisons d’écouter Extérieur Nuit tous les mercredis ? Cette semaine on a fait les fonds de tiroirs de la VOD pour vous en sortir, sinon de la poussière, le nouveau film d’Olivier Megaton – THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME. Dans les tiroirs aussi : une comédie romantique espagnole au titre aussi malin qu’elle, JE T’AIME IMBECILE, et LA FOLIE DES HAUTEURS, une histoire vraie d’agents immobiliers véreux en Allemagne.

En parlant d’histoire vraie, on revient aussi ce soir sur le glaçant documentaire JEFFREY EPSTEIN : ARGENT, POUVOIR ET PERVERSION. Et on n’oublie pas les séries : DUTY / SHAME exile un policier tokyoite à Londres, sur les traces de Yakuza. I MAY DESTROY YOU nous raconte le parcours d’une jeune écrivain victime d’un viol dont elle ne garde aucun souvenir. Et on fait le tour d’un monde gelé à bord du train super-rapide de SNOWPIERCER, la série. Ça ne fait pas 13 raisons, mais vous en faut-il vraiment plus d’une ?

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Romane, Laurent, Charly, Youri