Extérieur Nuit : LA MONTAGNE MAGIQUE // 08.02.2023

Une fois n’est pas coutume, ce soir Extérieur Nuit verse dans le chauvinisme avec un programme presque exclusivement tricolore. En bons petits soldats de la nation, on s’aventure d’abord sur le terrain miné du bien nommé Pour la France, où le réalisateur Rachid Hami revient sur la mort tragique de son frère lors d’un rituel d’incorporation militaire. Et on retrouvera les bras armés avec Cœurs noirs, la série Amazon qui retrace le déploiement des Forces Spéciales françaises en Irak. Dans La grande magie, la prestidigitatrice Noémie Lvovski nous transporte sur les bords de mer de la France des années 20, quand, de nos jours, Petit frère de Leonor Seraille cherche l’extra dans l’ordinaire d’une famille d’immigrés dans notre capitale. Après la côte et la ville, La Montagne. Et oui c’est le titre du nouveau Thomas Salvador qui tourne sa caméra par vers nos vertigineux sommets alpins. Et après ce Tour de France, on mouillera le maillot jaune chez les zombies de The Last of Us. Petite entorse à la règle mais comme disait Napoléon impossible n’est pas français !