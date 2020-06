Extérieur Nuit : SPACE BALLS // 03.06.2020

Le beau temps est là, l’été arrive à grands pas et, avec lui, plein de réjouissances comme les vacances avec la belle famille, les coups de soleil et évidemment les incendies opportunistes.

Quelques conseils alors : si vous êtes vacancier mais pas pyromane, pensez à mener une enquête de voisinage pour éviter, comme Reese Whitherspoon, de voir des LITTLE FIRES EVERYWHERE.

Tous les moyens sont bons pour se renseigner en amont, y compris le Dark Web, terrain de jeu de Daniel Radcliffe dans GUNS AKIMBO.

En destination, on vous invite à découvrir l’Espagne avec toute la bande de VALERIA, héroïne ibérique de Netflix, ou de voyager dans le New York des années 60 en compagnie de la toujours aussi MARVELOUS MRS. MAISEL.

Pour les plus aventureux d’entre vous, il y a l’inconnu des dimensions multiples de RICK AND MORTY.

L’Espace étant une destination sûre depuis qu’elle est surveillée de près par Steve Carell et sa SPACE FORCE. Et, pour les plus tièdes ou plus vieux, on recommande les jeux de société : Tarot, Monopoly, ou pourquoi pas une partie de Domino avec Brian De Palma ?