Exposition : 20 ans de radio !

Il Y A VINGT ANS

Il s’en passait des choses. Dans votre vie, dans la notre, et dans celle de deux étudiants de l’Ecole des Mines de Paris, qui décidèrent un beau jour de février d’inventer une radio. Une radio pour les étudiants et les jeunes franciliens. Une radio sans publicité. Une radio associative, libre, impertinente, drôle et mélomane. Une radio citoyenne et engagée. Il y a vingt ans, naissait Radio Campus Paris.

Vingt ans. Des ateliers et un concours de création sonore. Une rétrospective d’archives radiophoniques. Une tournée de vingt dates, vingt rendez-vous radiophoniques et festifs. Voici les grandes lignes de l’ambitieux programme concocté par les salariés, le bureau et les bénévoles de Radio Campus Paris pour célébrer les vingt ans de la radio associative parisienne. Une tournée exceptionnelle dans des lieux culturels et associatifs alternatifs, émergents et incontournables. Des émissions qui partent à l’assaut de toute l’Ile-de-France avec des plateaux aux thématiques multiples et passionnantes. Des archives radiophoniques et des expositions. Des concerts, des djs sets, un village de stands, des animations et un grand bal de promo en guise de soirée de clôture.

AU PROGRAMME DE LA TOURNÉE

Vendredi 1er Juin : Vingt d’honneur

La soirée d’ouverture de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris. Au programme, un plateau spécial pour présenter le programme aux auditeurs et des DJ Sets tout en douceur assurés par nos émissions musicales.

Horaires : 19h – 22h

Lieu : Rooftop du Point Ephémère | 200 Quai de Valmy, Paris 10e

Entrée libre sur réservation à communication@radiocampusparis.org

Samedi 2 Juin : Dobby or not Dobby?

Le saviez-vous ? Il y a vingt ans, Harry Potter sortait tout juste en France, pour la plus grande joie des futurs auditeurs de Radio Campus Paris. On lui rend hommage avec nos émissions littéraires : La Bouquinerie et la Bouquinerie jeunesse qui animeront un plateau autour de la littérature et de la magie.

Horaires : ateliers dès 15H30, émission dès 18h

Lieu : Rêv Café (ouverture en avril) | 54 b rue Robespierre, Montreuil

Entrée libre

Mardi 5 Juin : Radio vers le futur

Où en est la RNT en France ? Pourquoi les podcasts sont tellement à la mode ? Les radios associatives doivent-elles assurer une mission de service public ? A quoi ressemblera l’avenir de la radio ? Des interrogations essentielles auxquelles on essayera de répondre en compagnie d’En futur Simone, de Numer’x, de La Bande Fm et des Pierres qui roulent.

Horaires : 19h – 22h

Lieu : La Gaîté Lyrique | 3bis rue Papin, Paris 3e

Entrée libre

Mercredi 6 Juin : Sous les pavés…



Dans le cadre d’une semaine autour de l’archéologie organisée à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne (le 18e congrès de l’union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques), un plateau autour des innovations dans l’archéologie avec Les Pierres qui roulent, les expertes de cette discipline sur le 93.9 FM ! On conviera aussi La Souterraine, notre émission spéléologue de l’underground musical francophone, pour des interludes musicales en live.

Horaires : 19h-21h

Lieu : Galerie Soufflot de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 12 Place du Panthéon, Paris 5e

Entrée libre

Jeudi 7 Juin : L’école du micro d’argent

Soirée HIP-HOP. Au programme, des concerts, des dj sets, une émission en plateau autour de l’éducation et de 20 ans de hip-hop animées par nos bénévoles experts en la matière : Brtz, Hashtag, Vrai Rap Français, Fine Cuts, Safe Travel… Il y aura aussi une fresque street-art réalisée en direct pendant la soirée !

Horaires : 18h – 2h

Lieu : L’Aérosol | 54 Rue de l’Evangile, Paris 18e

Entrée: 6/8 €

Vendredi 8 Juin : Campus All Stars

La soirée des aînés ! Radio Campus Paris met à l’honneur les premiers programmateurs et les bénévoles ayant animé une émission musicale à un moment de ses vingt ans d’existence. Plateau spécial nostalgie avec anciens, actuels et nouveaux et les émissions Iconoclash, Morts de Mix, Sandwich Triangle, Novorama, Ice FM qui nous régaleront ensuite de leurs dj-sets survoltés !



Horaires : 17h30 – 2h

Lieu : Le Hasard Ludique| 128, avenue de Saint-Ouen, Paris 18e

Entrée libre

Samedi 9 Juin : Courants Alternatifs

L’underground parisien, c’est la passion du 93.9 FM depuis le début. Et chez Radio Campus Paris, on aime la musique, surtout quand elle est expérimentale, garage, punk, déviante, avant-gardiste, de niche, bizarre et crade. Avec des émissions spécialisées en la matière comme Yummy, Ether, et crac !, Trafic d’Influences, on parlera des lieux culturels les plus atypiques d’Ile-de-France avant de profiter des concerts de Brace! Brace! et Philippe Laurent ainsi que des djs sets RCP

Horaires : à partir de 19h

Lieu : Mains d’Oeuvres| 1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen

Entrée payante (informations à venir)

Mercredi 13 Juin : La Grande Bouffe

Une soirée autour de la cuisine et du vin. Au programme, un plateau-dîner avec des invités chefs, vignerons, journalistes et chercheurs, des chroniques “bouffe” et “vins”, des showcases acoustiques, des interviews, et des DJ Sets en collaboration avec Animal Records/Animal Kitchen. Le tout concocté par les émissions La Petite Bouffe, Alimentaire Mon Cher Watson, Les coudes sur la Table et La Nuit est une fête.



Horaires : 20h – 2h

Lieu : EP7| 133 Avenue de France, Paris 13e

Entrée libre

Jeudi 14 Juin : Brouillage

20 ans de création sonore, ça se fête. Avec un plateau consacré à l’art radiophonique en compagnie de passionnés mais aussi et surtout, la remise des prix de notre concours Oreilles Curieuses par un jury composé de personnalités issues du monde radiophonique, médiatique, audiovisuel et musical. Clin d’oeil au festival Brouillage créé par le théâtre la Loge et Radio Campus Paris il y a cinq ans, cette soirée accueillera deux spectacles entremêlant création radiophonique et théâtrale ainsi que des djs sets. Notamment celui d’Etienne Jaumet, membre du jury d’Oreilles Curieuses !

Horaires : Remise des prix à 18h, émission et soirée à partir de 19h

Lieu : Petit Bain| 7 port de la Gare, Paris 13e

Entrée libre

Vendredi 15 Juin : Champ Contre-Champ

Nos deux émissions dédiées au septième art, Extérieur Nuit et Grand Format, se donnent rendez-vous au prestigieux Champs-Elysées Film Festival pour un direct de deux heures avec les cinéastes présents sur le festival. Un plateau qui se complétera de showcases !

Horaires : 18h – 20h

Lieu : Publicis Cinémas| 129 Av. des Champs-Élysées, Paris 8e

Accessible avec le PASS CEFF

Samedi 16 Juin : Paris-Alexandrie

Une soirée autour de la jeunesse du Moyen Orient avec Paris-Alexandrie, notre rendez-vous mensuel autour des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Au programme, émission en plateau avec des invités et des showcases acoustiques, suivie d’une soirée club avec Pardonnez-Nous le dimanche minuit (le collectif a un créneau sur le 93.9 FM). Pour les motivés, on enchaîne ensuite avec la nuit Arabic Sound System !

Horaires : Émission et showcases 21h – minuit, clubbing minuit-6h

Lieu : Institut du Monde Arabe| 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e

21h-00h dans l’IMA: entrée libre / 00h-06h sur le Rooftop: Payant (prix à confirmer)

Dimanche 17 Juin : Le Grand Soir ou Jamais

Une soirée autour des luttes dans les quartiers populaires : violences policières, contrôles au faciès, discriminations à l’emploi, islamophobie, banlieues, quartiers populaires quartiers oubliés… Mais aussi de l’actualité sociale et politique en général, des ateliers d’initiation à la pratique radiophonique et des concerts ! Pour cela, nos émissions Radio Parleur (“la radio de toutes les luttes”) et Déshabillez-moi (le strip-tease philosophie de Radio Campus Paris) seront accueillies par la compagnie de théâtre militante Jolie Môme.



Horaires : Ateliers 16h-18h, émission et soirée à partir de 18h

Lieu : Théâtre La Belle Etoile | 14 rue Saint-Just, Saint-Denis

Entrée libre

Mercredi 20 Juin : 20 ans toujours plus chauds

Un plateau chaud et sensuel pendant lequel on s’ébattra joyeusement autour de thématiques liées à l’érotisme et aux sexualités. L’émission Les Fesses à l’Air se chargera d’allumer le feu pendant que les blagues de Chablis Hebdo embraseront nos joues. Et pour entretenir la flamme, on invitera aussi notre émission féministe Thelma et Louise. Enfin, on continuera la bacchanale avec les djs sets enfiévrés de Discozoo.



Horaires : 19h – 23h

Lieu : Guinguette La Javelle | Port de Javel Bas, Paris 15e

Entrée libre



Jeudi 21 Juin : We will survive

Cette année, coupe du monde oblige, la fête de la musique tombera le même soir que le match France-Pérou. Qu’à cela ne tienne, on se donne rendez-vous au stade Fgo-Barbara pour une soirée Musique & Sport avec notre athlétique émission Têtes de Vainqueurs et notre infatigable musicale Tout Foutre On Air. Au programme : des ateliers pour apprendre à commenter un match en direct, une émission avec des invités échauffés, des concerts et des DJ Sets garantis avec courbatures.



Horaires : Ateliers dès 14h30, émission et soirée à partir de 16h45

Lieu : FGO-Barbara | 1, rue de Fleury, Paris 18e

Entrée libre

Samedi 23 Juin :Pantomime

Notre ballet radiophonique. Au programme, un plateau autour du festival “Camping”, avec les artistes et organisateurs présents sur place, mais aussi le label Kill The DJ, résident du CND. Un événement chorégraphié par nos émissions Pièces Détachées, spécialisée dans les entrechats théâtraux et Voix en corps, notre gracieux format court épris de danse en tout genre.

Horaires : informations à venir

Lieu : Centre National de la Danse| 1, rue Victor Hugo, Pantin

Entrée payante (informations à venir)

Dimanche 24 Juin : Cadre Hors-Cadre

Une après-midi d’ateliers radio et une soirée autour des arts visuels. Au programme, des ateliers radios et une émission de restitution menés par l’association l’Oeil à l’Écoute, un plateau avec artistes résidents du 6B, commissaires d’exposition, historiens de l’art, des expos et des dj sets. Le tout scénographié par trois de nos émissions particulièrement érudites : En Pleines Formes, Fun Thugs et Museum Side.



Horaires : Ateliers dès 14h, émission et soirée à partir de 19h

Lieu : Le 6b | 6-10 Quai de Seine, Saint-Denis

Entrée libre

Mardi 26 Juin : Quand le jazz est là…



Toqués de bop, fondus de blues, dérangés du free mais aussi curieux de folk, de funk et même de country, tous les amateurs de jazz trouveront leur bonheur lors de cette soirée organisée par des virtuoses du genre : les chroniqueurs de notre émission Jazz & Co. Ils inviteront à cette occasion des élèves de l’école EDIM qui se produiront ensuite en concert.

Horaires : 19h – minuit

Lieu : Anis Gras | 55, avenue Laplace, Arcueil

Entrée libre

Mercredi 27 Juin : Bons baisers de Belleville



Une émission en plein air et itinérante ! Le quartier de Belleville s’offre au micro de Radio Campus Paris qui, à travers une déambulation dans les rues du vingtième arrondissement, partira à la rencontre de ses habitants et associations locales. Les journalistes de La Matinale de 19h mèneront ce reportage ambulant tandis que notre émission TriFaZé régalera les spectateurs de concerts acoustiques sur la terrasse du Moncoeur Belleville. Avant d’entamer cette excursion radiophonique, on se donne rendez-vous au centre social Aires 10 pour assister à l’émission de restitution d’ateliers.



Horaires : 18h – 22h

Lieux : Aires 10 | 2 rue du Buisson Saint Louis, Paris 10e

Les rues de Belleville | Paris 20e Moncoeur Belleville | 1 rue des Envierges, Paris 20

Entrée Libre

Jeudi 28 Juin : Le bonheur est dans le Placard

En plein milieu de La Quinzaine des Fiertés, Le Placard investit le Rosa Bonheur pour une soirée militante et festive autour des LGBTQ+, en compagnie de sociologues, historiens, militants et associatifs. Au programme, des interview-portraits et une émission en plateau mais aussi des showcases acoustiques et des DJ Sets !

Horaires : 14h30 – 02h

Lieu : Rosa Bonheur | Parc des Buttes Chaumont, 2 Allée de la Cascade, Paris 19e

Entrée libre

Vendredi 29 Juin : Le Grand Bal des 20 ans

Avec cette soirée de clôture façon Bal de promo, plongez dans l’esprit « Campus » ! Vous aurez l’occasion de vous balader dans le Point Éphémère comme si vous vous baladiez dans la grille de Radio Campus Paris. Musique, cinéma, débats, plateau radio non stop, village de stands avec labels et collectifs partenaires, archives, ateliers, djs sets, danse, concerts, animations… Le 93.9 FM se déploie pendant 12h, de 17h30 à 5h30 du matin, ce qui correspond aux horaires de notre fréquence FM ! Bien sûr, le Point Ephémère s’habillera aux couleurs de ce bal de promo. Dress Code : Robes-Meringues et Costumes, et projections de teen movies tout au long de la soirée

Horaires : 17h30 – 5h30

Lieu : Le Point Ephémère | 200 Quai de Valmy, Paris 10e

Entrée : 5 euros