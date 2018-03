Nouvelle connexion BRTZ / Bam Salute, via Alex et Tibo, et leur crews respectifs Easy Style et Wax Cherry, qui s’associent pour une nouvelle résidence à La Marbrerie : Everyday People, dont la première édition a lieu ce vendredi.

Touts les infos sont ici : EVERYDAY PEOPLE #1

La Marbrerie : 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil // 20h- 3h // 5 €