Euroscope / Lanceurs d’alerte

Voici le podcast de notre première émission !

On y parle, pêle-mêle, de droits d’auteurs, de lanceurs d’alerte, de plastique et de Roberto Benigni; et tout ça en une heure !

Notre invité était Grégoire Pouget, président du collectif Nothing to Hide : https://nothing2hide.org/fr/

La prochaine, c’est le 9 novembre !

A bientôt !

Musique :

Toto – You are the flower

The Police – De do do do, de da da da

Oliver Cheatham – Get down Saturday night

Alex Gopher – Back to basics

Présentation : Antoine Guiziou, Hugo Passard / Billet d’humeur : Marie Bauduin