Euroscope #7 // Recherche scientifique // 29.03

Ce mois-ci, Euroscope s’intéresse à la recherche scientifique en Europe. Grandes agences intergouvernementales, cotutelles internationales de thèse, coopérations entre pays européens, Erasmus, Horizon 2020 et accompagnement européen des chercheurs sont autant de thèmes que nous abordons avec nos trois invités, Silvia Deuring, doctorante à l’Université Paris 1 et à l’Université de Mannheim, Patrick Nédellec, directeur de la direction Europe au CNRS et Mathieu Reboul, chargé de coordonner les projets européens à l’ARMINES.

Et dans le reste de l’émission, il est question de divorce, d’engagement écologique et d’élections ukrainiennes entre autres…

Prochaine émission le 26 avril, consacrée aux élections européennes !

Présentation : Antoine Guiziou et Hugo Passard / Chroniques : Mathis Joubert et Sylvain Hamanaka / Réalisation : Léonard Goria

Musique :

Gladys Knight and The Pips – Bourgie Bourgie

Quincy Jones – The Birth of a Band

The Lemon Twigs – I Wanna Prove to You

Alex Gopher – Back to Basics