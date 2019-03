Euroscope #6 / Europe de la défense

Pour son sixième numéro, Euroscope s’est intéressé à la sécurité et à la défense en Europe. Coopération, intérêts géopolitiques et stratégiques parfois divergents entre pays européens ont été au menu de notre discussion avec Manuel Laffont Rapnouil, directeur du bureau parisien du think tank Conseil européen des relations internationales (ECFR).

Et sinon, il était aussi question de la merveilleuse culture italienne, mais aussi de déchéance de nationalité au Royaume-Uni ou du mois sans alcool…

Rendez-vous le 29 mars pour un nouvel épisode !

Présentation : Hugo Passard & Antoine Guiziou / Chroniques : Mathilde Prévost et Marie Bauduin / Réalisation : Pauline Lecerf