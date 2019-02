Euroscope #5 / Médias

Ce mois-ci, dans Euroscope, on s’intéresse aux médias et à la façon dont ils nous parlent de l’Europe ! Pour en parler, nous recevions Laura Mercier, rédactrice en chef du journal en ligne Le Taurillon, et Maxime Calligaro, co-producteur de l’émission Foule continentale sur France Inter et auteur, avec Eric Cardère, du roman Les Compromis, publié aux éditions Rivages, et qui sortira le 6 février prochain.

Et il a aussi été question de Brexit (encore !), de franc CFA, de culture européenne et du 8 mars…

Prochain numéro, le 1er mars !

Présentation : Antoine Guiziou & Hugo Passard / Chroniques : Mathilde Prévost & Marie Bauduin / Réalisation : Alexandre Vicart