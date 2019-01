Euroscope #4 / Protection des données personnelles

Souriez, vous êtes espionnés !

Ce mois-ci, dans Euroscope, on parlait protection des données personnelles, notamment depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement général sur la protection des données, le 25 mai 2018.

Pour en parler, on recevait Joan Gondolo, doctorant et chargé d’enseignement en droit privé à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, spécialisé en droit de la protection des données personnelles.

Et à part ça, on a aussi parlé, pêle-mêle, de loi esclavagiste en Hongrie, de bonnes résolutions pour la nouvelle année et de Craft, le nouveau média sur Youtube.

Prochain rendez-vous le 1er février !

Musique :

Simon and Garfunkel – Flowers Never Bend With the Rainfall

Jacques Dutronc – Les Cactus

Shannon Shaw – Broke My Own

Alex Gopher – Back to Basics

Présentation et interview : Hugo Passard, Antoine Guiziou / Chroniques : Mathilde Prévost, Marie Bauduin / Réalisation : Alexandre Vicart