Euroscope #3 / Environnement

Euroscope se met au vert, dans ce tout nouveau numéro !

On y parle Brexit, maquillage, COP 24, et beurre et nécrologie…

Notre invité était Laurent Fonbaustier, professeur de droit de l’environnement à l’Université Paris-Sud.

Rendez-vous le 4 janvier pour un nouveau voyage européen !

Musique

Supertramp – My Kind of Lady

Iggy Pop – Chocolate Drops

Nick Drake – Road

Alex Gopher – Back to Basics

Présentation / Interview : Antoine Guiziou, Hugo Passard, Marie Bauduin Chroniques : Mathilde Prévost, Marie Bauduin

Réalisation : Alexandre Vicart