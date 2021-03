Euroscope #26 // Féminisme en Europe centrale et orientale

Euroscope part ce mois-ci en Europe de l’Est, pour parler des mouvements féministes, alors que ce lundi 8 mars marquait la Journée internationale des Droits des femmes. Du féminisme dans les anciennes démocraties populaires aux récents reculs du droit à l’avortement en Pologne, retour sur le mouvement féministe dans cette partie du continent avec Maxime Forest, chercheur associé à l’OFCE et ancien président de la commission « Enjeux internationaux et européens » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Mais ce n’est pas tout puisque le journal de l’Europe de Lucie Brillanceau traite ce mois-ci, entre autres, de vaccination et d’actualité mouvementée de la famille royale britannique.

En deuxième partie d’émission, les chroniques de ce numéro d’Euroscope vous emmènent à Amsterdam, dans les pays d’Europe (enfin) dirigés par des femmes, et à la Berlinale (en ligne, natürlich…)

Présentation : Perrine Val et Mathis Joubert / Réalisation : Etienne Bertin / Journal : Lucie Brillanceau / Chroniques : Chloé Bergeret, Mathis Joubert, Perrine Val, Léa Hermenault