Euroscope #2 / Création culturelle

Tout juste sorti du four, voici le podcast de notre deuxième numéro !

Finkielkraut, la Roumanie, Merkel, et bien d’autres choses sont aux menus des réjouissances.

Et à notre table, Pascal Brunet, directeur du Relais Culture Europe et Giulia Crisci, curatrice italienne, nous parlent culture, cinéma, financement, quotas et Salvini…

http://www.relais-culture-europe.eu/

https://mediterranearescue.org/

Rendez-vous le 7 décembre pour de nouvelles aventures européennes !

Musique

Alain Bashung – Venus

Led Zeppelin – Fool in the Rain

Madness – Never Knew your Name

Alex Gopher – Back to Basics

Présentation : Antoine Guiziou, Hugo Passard / Chroniques : Mathilde Prévost, Marie Bauduin

Réalisation : Eliott Janon