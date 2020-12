EUROSCOPE # 19 // PARLEMENT (LA SERIE)

Vous voulez mater une bonne série drôle et disponible gratuitement ?! Alors on vous conseille de voir la série Parlement ! A l’occasion de sa sortie sur France.tv en avril dernier, l’équipe d’Euroscope s’est entretenue avec son créateur Noé Debré et son co-scénariste Maxime Calligaro !

Une série qui s’apprête paradoxalement bien au confinement puisqu’on y voyage beaucoup ! Du moins des bureaux bruxellois aux bureaux strasbourgeois !

Dans cet épisode, on parle aussi de funérailles covidiennes, d’amours confinés et de moments partagés devant sa télé…

Présentation : Mathilde Prévost / Journal : Hugo Passard / Interview : Antoine Guiziou / Chroniques : Mathis Joubert, Lucie Brillanceau, Perrine Val